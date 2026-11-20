Seul représentant italien en l’absence de Jannik Sinner, Flavio Cobolli a vécu un Masters compliqué à Turin, où il a concédé trois défaites sans gagner le moindre sets.
Battu par Carlos Alcaraz ce vendredi (6−4, 6–1), le 6e mondial va désormais se tourner vers la Coupe Davis (22 au 29 novembre) avant de partir en vacances vers une destination inhabituelle pour lui.
« En général, les joueurs de tennis partent aux Maldives ou dans un endroit où il fait très chaud et où l’on peut se détendre, peut‐être avec sa petite amie. Mais cette année, je change de cap : fini les Maldives. Je pars à la montagne. Je vais à Kitzbühel, en Autriche. Pour faire de l’après-ski. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.