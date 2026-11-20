Seul repré­sen­tant italien en l’absence de Jannik Sinner, Flavio Cobolli a vécu un Masters compliqué à Turin, où il a concédé trois défaites sans gagner le moindre sets.

Battu par Carlos Alcaraz ce vendredi (6−4, 6–1), le 6e mondial va désor­mais se tourner vers la Coupe Davis (22 au 29 novembre) avant de partir en vacances vers une desti­na­tion inha­bi­tuelle pour lui.

« En général, les joueurs de tennis partent aux Maldives ou dans un endroit où il fait très chaud et où l’on peut se détendre, peut‐être avec sa petite amie. Mais cette année, je change de cap : fini les Maldives. Je pars à la montagne. Je vais à Kitzbühel, en Autriche. Pour faire de l’après-ski. »