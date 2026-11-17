Flavio Cobolli n’a pas pu faire grand‐chose face à un Daniil Medvedev trop solide en fond de court et au service, qui a eu raison de l’Italien pour s’imposer en deux sets (7–6, 6–3).

Interrogé en confé­rence de presse après sa défaite, l’Italien a expliqué qu’il y croyait encore et que rien n’était terminé. Il lui reste en effet deux matchs à disputer, le premier ce mercredi face à Frances Tiafoe, puis vendredi face à l’ogre Carlos Alcaraz, parti­cu­liè­re­ment impres­sion­nant hier lors de son entrée en lice.

« Je pense que cette semaine est un cadeau pour nous, une récom­pense pour tout ce que nous avons accompli cette année. Nous avons tous grandi ensemble en tant qu’équipe. Aujourd’hui, être ici et jouer dans ce stade, devant ce public, est quelque chose que je n’oublierai jamais. Je suis donc très fier de moi et de l’équipe qui m’entoure. Bien sûr, je suis un peu triste de ma pres­ta­tion et de cette défaite, mais ce n’est pas terminé. Il me reste encore deux matchs. Nous allons conti­nuer à avancer et nous verrons ce qui se passera dans quelques jours » a décla Flavio Cobolli.