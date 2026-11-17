Seul Italien en lice sur le Masters de Turin, Flavio Cobolli a été dominé par Daniil Medvedev pour son entrée en lice malgré le soutien du public.
Interrogé à l’issue de la rencontre, la finaliste de Roland‐Garros a reconnu que l’absence du numéro 1 de son pays, Jannik Sinner, lui rajoutait une pression supplémentaire.
« L’absence de Jannik ne m’aide pas, ça m’aurait enlevé un peu de pression. Je sens que je dois faire honneur à son nom. Je pense avoir tout de même réalisé une performance supérieure à ce que j’attendais avant le match, mais il y a aussi l’adversaire, et aujourd’hui, il a été plus fort que moi. Jannik manque à tout le monde. Pour nous, les Italiens, en termes de pression, il nous aide énormément, inconsciemment, en dehors du terrain : il assume en grande partie toute la pression liée à la nécessité de gagner, aux fans, etc. Il nous laisse un peu d’espace et une petite marge d’erreur ; nos défaites pèsent moins lourd, et cela se ressent tout au long de l’année. Au cours de la deuxième moitié de la saison, son absence s’est fait sentir, encore plus lors de ce tournoi. Personnellement, sa présence m’aurait été très utile ; il est certain que le premier match auquel il aurait participé ne se serait pas terminé ainsi. J’aurais pu jouer de manière beaucoup plus sereine, mais ce n’est là que mon avis. »
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 14:51