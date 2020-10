La course pour les Nitto ATP Finals est intense. Pour le moment, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas (Tenant du titre), Daniil Medvedev et Alexander Zverev sont les qualifiés. Après son sacre à Saint-Pétersbourg, Andrey Rublev est également en très bonne posture. Diego Schwartzman et Matteo Berrettini postulent aussi pour les deux dernières places à prendre. Gaël Monfils, Denis Shapovalov et Roberto Bautista Agut sont sûrement trop loin.

L’Open de Sofia pourrait faire toute la différence. Il a lieu juste avant le Masters. Il se termine le 14 novembre et les finales démarrent le 15 novembre. Diego Schwartzman est inscrit dans l’optique où il aurait besoin de points. Il pourrait pousser ses concurrents directs à le rejoindre en Bulgarie.

La course aux Finales ATP est passionnante.