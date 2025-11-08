Sa décision était particulièrement attendue.
Novak Djokovic, lauréat d’un 101e titre en carrière après sa victoire ce samedi soir contre Lorenzo Musetti en finale de l’ATP 250 d’Athènes, a annoncé son forfait pour le Masters de Turin qui débute ce dimanche 9 novembre.
Victime d’une blessure « persistante », le Serbe a annoncé la nouvelle via son compte Instagram : « J’avais vraiment hâte de participer à la compétition à Turin et de donner le meilleur de moi‐même, mais après la finale d’aujourd’hui à Athènes, je suis triste de vous annoncer que je dois me retirer en raison d’une blessure persistante. Je suis vraiment désolé pour les fans qui espéraient me voir jouer – votre soutien compte beaucoup pour moi. Je souhaite à tous les joueurs un tournoi exceptionnel, et j’ai hâte de revenir bientôt sur le terrain avec vous tous ! »
Un retrait en forme de cadeau à sa victime du jour, Musetti, qui se retrouve directement qualifié pour le tournoi des maîtres aux côtés de Félix Auger‐Aliassime, autre grand gagnant du jour.
Publié le samedi 8 novembre 2025 à 20:50