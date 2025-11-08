AccueilATPATP - FinalsForfait pour le Masters de Turin, Djokovic fait un magnifique cadeau à...
Forfait pour le Masters de Turin, Djokovic fait un magni­fique cadeau à Musetti après l’avoir battu en finale : « Je suis triste de vous annoncer que je dois me retirer en raison d’une bles­sure persistante »

Sa déci­sion était parti­cu­liè­re­ment attendue. 

Novak Djokovic, lauréat d’un 101e titre en carrière après sa victoire ce samedi soir contre Lorenzo Musetti en finale de l’ATP 250 d’Athènes, a annoncé son forfait pour le Masters de Turin qui débute ce dimanche 9 novembre.

Victime d’une bles­sure « persis­tante », le Serbe a annoncé la nouvelle via son compte Instagram : « J’avais vrai­ment hâte de parti­ciper à la compé­ti­tion à Turin et de donner le meilleur de moi‐même, mais après la finale d’au­jourd’hui à Athènes, je suis triste de vous annoncer que je dois me retirer en raison d’une bles­sure persis­tante. Je suis vrai­ment désolé pour les fans qui espé­raient me voir jouer – votre soutien compte beau­coup pour moi. Je souhaite à tous les joueurs un tournoi excep­tionnel, et j’ai hâte de revenir bientôt sur le terrain avec vous tous ! »

Un retrait en forme de cadeau à sa victime du jour, Musetti, qui se retrouve direc­te­ment qualifié pour le tournoi des maîtres aux côtés de Félix Auger‐Aliassime, autre grand gagnant du jour. 

Publié le samedi 8 novembre 2025 à 20:50

