Double tenant du titre sur le Masters de Turin, Jannik Sinner ne réali­sera pas le triplé cette année devant son public à cause d’une bles­sure au genou qu’il traîne depuis son sacre à Wimbledon.

Mais l’Italien était pour­tant bien présent ce dimanche dans le Piémont où il a été inter­rogé lors d’une céré­monie en l’hon­neur des numéros 1 mondiaux, dont certains étaient présents sur le court de l’Inalpi Arena comme Marat Safin, Stefan Edberg ou encore Ilie Nastase.

Et il a tenu à adresser quelques mots à ses fans.

Andrea Petkovic : « Hai passato 95 setti­mane in cima al ranking, cosa signi­fica per te ? »



Jannik Sinner : « Per prima cosa spero di tornare presto in salute, mi spiace non poter giocare qui quest’anno, sto già program­mando la pros­sima stagione »



Poi in italiano :

« Divertitevi, perché… pic.twitter.com/W4GfzCQfeU — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) November 15, 2026

« Avant tout, j’espère retrouver bientôt la pleine forme. Je suis désolé de ne pas pouvoir jouer ici cette année, mais je prépare déjà la saison prochaine. Amusez‐vous bien, car c’est un tournoi vrai­ment excep­tionnel. Du côté italien, nous avons Flavio et une incroyable équipe de double. Je vous souhaite à tous une édition vrai­ment excep­tion­nelle — je suivrai tout ça depuis chez moi. Vive le tennis ! »