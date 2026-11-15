Double tenant du titre sur le Masters de Turin, Jannik Sinner ne réalisera pas le triplé cette année devant son public à cause d’une blessure au genou qu’il traîne depuis son sacre à Wimbledon.
Mais l’Italien était pourtant bien présent ce dimanche dans le Piémont où il a été interrogé lors d’une cérémonie en l’honneur des numéros 1 mondiaux, dont certains étaient présents sur le court de l’Inalpi Arena comme Marat Safin, Stefan Edberg ou encore Ilie Nastase.
Et il a tenu à adresser quelques mots à ses fans.
« Avant tout, j’espère retrouver bientôt la pleine forme. Je suis désolé de ne pas pouvoir jouer ici cette année, mais je prépare déjà la saison prochaine. Amusez‐vous bien, car c’est un tournoi vraiment exceptionnel. Du côté italien, nous avons Flavio et une incroyable équipe de double. Je vous souhaite à tous une édition vraiment exceptionnelle — je suivrai tout ça depuis chez moi. Vive le tennis ! »
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 15:05