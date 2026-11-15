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Forfait pour le Masters, Jannik Sinner est pour­tant bien présent à Turin et fait passer un message : « Je suis désolé… »

Par
Thomas S
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Netto Atp finals 2025 Turino - 16/11/2025 -

Double tenant du titre sur le Masters de Turin, Jannik Sinner ne réali­sera pas le triplé cette année devant son public à cause d’une bles­sure au genou qu’il traîne depuis son sacre à Wimbledon. 

Mais l’Italien était pour­tant bien présent ce dimanche dans le Piémont où il a été inter­rogé lors d’une céré­monie en l’hon­neur des numéros 1 mondiaux, dont certains étaient présents sur le court de l’Inalpi Arena comme Marat Safin, Stefan Edberg ou encore Ilie Nastase. 

Et il a tenu à adresser quelques mots à ses fans. 

« Avant tout, j’espère retrouver bientôt la pleine forme. Je suis désolé de ne pas pouvoir jouer ici cette année, mais je prépare déjà la saison prochaine. Amusez‐vous bien, car c’est un tournoi vrai­ment excep­tionnel. Du côté italien, nous avons Flavio et une incroyable équipe de double. Je vous souhaite à tous une édition vrai­ment excep­tion­nelle — je suivrai tout ça depuis chez moi. Vive le tennis ! »

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 15:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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