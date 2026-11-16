Qualifié pour la première fois de sa carrière sur le Masters, Frances Tiafoe aura la lourde tâche d’af­fronter Carlos Alcaraz ce lundi pour son entrée en lice à Turin (à partir de 14h).

Interrogé par l’ATP avant cette quatrième confron­ta­tion face à l’Espagne (2−1 pour ce dernier), l’Américain a fait part de son enthousiasme.

« J’aime bien l’affronter parce qu’on a un style de jeu simi­laire. Évidemment, on est tous les deux rapides et on possède d’excellentes qualités intan­gibles. Nous sommes proba­ble­ment parmi les derniers joueurs capables de réaliser tous les coups, d’aller au filet et de se déplacer. Bien sûr, ses dépla­ce­ments sont incroyables. Il joue à fond. Il se montre à la hauteur quand ça compte, donc j’ai hâte de l’affronter. Nos affron­te­ments ont toujours été passion­nants, et j’ai hâte d’en vivre un autre. »