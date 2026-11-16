Qualifié pour la première fois de sa carrière sur le Masters, Frances Tiafoe aura la lourde tâche d’affronter Carlos Alcaraz ce lundi pour son entrée en lice à Turin (à partir de 14h).
Interrogé par l’ATP avant cette quatrième confrontation face à l’Espagne (2−1 pour ce dernier), l’Américain a fait part de son enthousiasme.
« J’aime bien l’affronter parce qu’on a un style de jeu similaire. Évidemment, on est tous les deux rapides et on possède d’excellentes qualités intangibles. Nous sommes probablement parmi les derniers joueurs capables de réaliser tous les coups, d’aller au filet et de se déplacer. Bien sûr, ses déplacements sont incroyables. Il joue à fond. Il se montre à la hauteur quand ça compte, donc j’ai hâte de l’affronter. Nos affrontements ont toujours été passionnants, et j’ai hâte d’en vivre un autre. »
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 12:34