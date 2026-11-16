De passage en confé­rence de presse après sa lourde défaite contre Carlo Alcaraz (6−2, 6–2, en 1h) à l’oc­ca­sion du premier match de poule sur le Masters de Turin, Frances Tiafoe a reconnu la supé­rio­rité de son adver­saire, qui semblait intou­chable de lundi après‐midi. Extrait.

Q. Je vais vous poser la même ques­tion que celle que j’ai posée il y a quelques minutes à Carlos. Parfois, vu de l’extérieur, on a l’impression que Carlos Alcaraz est tout simple­ment impa­rable. Avez‐vous eu ce senti­ment vous aussi aujourd’hui, lors du premier set ? Et à quel point est‐ce diffi­cile de gérer ce genre de situa­tions ?

FRANCES TIAFOE : Oui, je veux dire, il y a des moments où il est vrai­ment Superman et où il joue de manière assez incroyable. Mais bon, c’est comme ça, il faut vrai­ment savoir appré­cier la gran­deur. Je suis de ceux qui appré­cient la gran­deur. Mais en même temps, même s’il a très bien joué, je ne suis pas du genre à mettre quelqu’un sur un piédestal. Je veux dire, je lui accorde le respect qu’il mérite, mais je ne veux pas passer mon temps à dire à quel point il est génial. Un jour ou l’autre, quelqu’un finira bien par le battre (souriant).