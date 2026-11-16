De passage en conférence de presse après sa lourde défaite contre Carlo Alcaraz (6−2, 6–2, en 1h) à l’occasion du premier match de poule sur le Masters de Turin, Frances Tiafoe a reconnu la supériorité de son adversaire, qui semblait intouchable de lundi après‐midi. Extrait.
Q. Je vais vous poser la même question que celle que j’ai posée il y a quelques minutes à Carlos. Parfois, vu de l’extérieur, on a l’impression que Carlos Alcaraz est tout simplement imparable. Avez‐vous eu ce sentiment vous aussi aujourd’hui, lors du premier set ? Et à quel point est‐ce difficile de gérer ce genre de situations ?
FRANCES TIAFOE : Oui, je veux dire, il y a des moments où il est vraiment Superman et où il joue de manière assez incroyable. Mais bon, c’est comme ça, il faut vraiment savoir apprécier la grandeur. Je suis de ceux qui apprécient la grandeur. Mais en même temps, même s’il a très bien joué, je ne suis pas du genre à mettre quelqu’un sur un piédestal. Je veux dire, je lui accorde le respect qu’il mérite, mais je ne veux pas passer mon temps à dire à quel point il est génial. Un jour ou l’autre, quelqu’un finira bien par le battre (souriant).
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 18:20