En confé­rence de presse, l’Américain était bien sûr heureux de sa perfor­mance. Il a expliqué qu’au final, le plus moti­vant et le plus effi­cace pour lui était de jouer les top player’s.

« Je me sens très bien. Je suis super heureux d’avoir la chance de jouer ici. Ça me donne beau­coup de confiance d’avoir réalisé un très bon match et battre quel­qu’un comme Rafa. Je me rends compte que j’aime mieux affronter les meilleurs joueurs du monde. Face à eux, je joue toujours un très bon tennis parce que je sais ce que je dois le faire. Je sais que je ne m’en sortirai pas si je ne suis pas au top. Je me pose moins de ques­tions, je tente plus, je suis plus offensif »