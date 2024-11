Battu en poule par Sinner, Taylor avait livré un bon match sauf lors des points importants.

Cette perfor­mance a donc un peu gommé son raté de la finale de l’US Open.

Du coup, l’Américain va aborder ce nouveau duel dans de meilleures condi­tions que les précé­dents. C’est ce qu’il a expliqué en confé­rence de presse.

« En finale de l’US open, j’ai juste essayer de rester en vie. Le match que nous avons joué ici, je ne l’ai pas ressenti comme ça. J’étais beau­coup plus à l’aise en fond de court. J’ai eu mes chances dans ce match. J’ai eu des occa­sions de le breaker dans les deux sets. Il a eu autant d’oc­ca­sions, et il a saisi les siennes. Il a mieux joué les gros points que moi dans le match de la phase de groupe. Je n’ai pas eu l’im­pres­sion que le match était aussi déséqui­libré qu’à l’Open. C’est le meilleur joueur du monde. Il joue avec beau­coup de confiance. C’est quelque chose que l’on peut attendre de lui, qu’il joue très bien les gros points. J’ai beau­coup progressé dans mon jeu. Pour moi, à l’US Open, la chose la plus impor­tante était que je n’ai pas fran­che­ment bien joué. Je n’ai pas bien servi. Si je ne sers pas correc­te­ment mes chances sont faibles. C’est cela la clé de mon jeu »