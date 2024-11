Le gros coup pour Taylor Fritz, qui stoppe la série d’Alexander Zverev pour atteindre la finale du Masters à Turin !

Alors qu’il restait sur huit victoires consé­cu­tives (avec son titre à Paris‐Bercy), et qu’il n’avait perdu aucun set depuis le début du Masters, Zverev appa­rais­sait nerveux dans la première manche. Agressif et précis, Fritz en profi­tait pour prendre les devants en affi­chant un niveau de jeu très intéressant.

La donne s’in­ver­sait dans le deuxième set, mieux géré par l’Allemand. Battu lors de ses deux derniers duels face à l’Américain (à Wimbledon et à l’US Open), Zverev redou­tait un scénario iden­tique, alors qu’il surfait actuel­le­ment sur une belle vague de confiance.

La tension était palpable dans le set décisif, les échanges s’al­lon­geaient. Les deux joueurs se procu­raient des balles de break, parfai­te­ment sauvées. La partie était très indé­cise et se réglait fina­le­ment dans un jeu décisif, où Zverev finis­sait par craquer.

James Blake : 2006 ✅

Taylor Fritz : 2024 🆕@Taylor_Fritz97 becomes the first American fina­list at the #NittoATPFinals in 18 years ! 🇺🇸 pic.twitter.com/LP1eiV3BEU