Taylor Fritz s’est fait peur mais il a assuré l’es­sen­tiel ce jeudi après‐midi face à Alex De Minaur sur le Masters de Turin.

En diffi­culté après la perte du premier set, l’Américain, proba­ble­ment un peu stressé pour sa première parti­ci­pa­tion au tournoi des maîtres, s’est remo­bi­lisé pour s’im­poser en trois manches et 2h10 de jeu : 5–7, 6–4, 6–3.

Avec deux victoires, quatre sets remportés, trois perdus, 37 jeux glanés et 33 concédés, l’ac­tuel 5e joueur mondial sera qualifié pour le dernier carré si Jannik Sinner remporte au moins un set face à Daniil Medvedev ce jeudi soir.

