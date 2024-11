Quand un joueur s’écarte d’un compor­te­ment clas­sique, cela peut fina­le­ment perturber son adversaire.

Interrogé sur les frasques de Daniil Medvedev (voir ci‐dessous), Taylor Fritz a eu une réponse plutôt sympa­thique à l’égard de celui qu’il a battu en deux sets pour le premier match sur le Masters de Turin.

🤦‍♂️ Incroyable : Quand Daniil Medvedev disjoncte complè­te­ment et se donne en spec­tacle face à Fritz !



Le Russe s’in­cline en deux sets (6−4, 6–3) lors du premier match des ATP Finals, à suivre sur Eurosport #HomeOfTennis pic.twitter.com/IKGmN0Ls8l — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 10, 2024

« J’étais juste en train de rire. Je pense qu’il est très drôle, pour être honnête. Même lors­qu’il ne joue pas contre moi, il me fait souvent rire. Il est très drôle. Je riais plus entre les points notam­ment quand il a lancé plusieurs fois sa raquette. C’est juste Daniiil. A un moment, il avait même pris sa raquette à l’en­vers, c’était à 40–0 sur mon service. Il a fini par faire le retour de toute façon. A ce moment précis, je me suis dit qu’il fallait que je reste vrai­ment concentré. »