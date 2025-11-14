AccueilATPATP - FinalsGabriele Piraino (351e), partenaire d'entraînement de Jannik Sinner sur le Masters de...
ATP - Finals

Gabriele Piraino (351e), parte­naire d’en­traî­ne­ment de Jannik Sinner sur le Masters de Turin : « Il est vrai­ment trop fort et dégage une sorte d’aura. À travers la façon dont il vous salue, vous parle, vous demande comment vous allez, on comprend que c’est quel­qu’un de formidable »

Par Thomas S

Actuel 351e joueur mondial, Gabriele Piraino, âgé de 22 ans, a été invité sur le Masters de Turin comme sparring‐partner de Jannik Sinner. Et le joueur italien n’a pas tari d’éloges sur son compatriote. 

« C’était la première fois que je jouais avec lui, il était super sympa et m’a tout de suite mis à l’aise. À travers les petits détails – la façon dont il vous salue, vous parle, vous demande comment vous allez – on comprend que c’est quel­qu’un de formi­dable. Je pense que c’est quel­qu’un de très sensible, car il comprend les diffi­cultés que quel­qu’un comme moi peut rencon­trer en jouant contre lui alors que je ne l’ai vu qu’à la télé­vi­sion. Il est vrai­ment trop fort, sur le court et en dehors, bien sûr. Jannik m’a beau­coup aidé, il dégage une sorte d’aura. Il m’a accueilli avec beau­coup d’af­fec­tion, m’a posé des ques­tions sur mon jeu, mes ambi­tions, m’a demandé comment je me sentais et comment je vivais mon séjour à Turin. »

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 15:45

