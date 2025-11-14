Actuel 351e joueur mondial, Gabriele Piraino, âgé de 22 ans, a été invité sur le Masters de Turin comme sparring‐partner de Jannik Sinner. Et le joueur italien n’a pas tari d’éloges sur son compatriote.
Gabriele Piraino, Jannik’s sparring partner : “He was super nice, I think he’s a very sensible guy.— jannik files (@jannik_files) November 14, 2025
Jannik was very helpful, he has like an aura around him. he greeted me with great affection, he asked me about my game, my ambitions, how I was feeling…” ❤️🦊 pic.twitter.com/06dgtFtIja
« C’était la première fois que je jouais avec lui, il était super sympa et m’a tout de suite mis à l’aise. À travers les petits détails – la façon dont il vous salue, vous parle, vous demande comment vous allez – on comprend que c’est quelqu’un de formidable. Je pense que c’est quelqu’un de très sensible, car il comprend les difficultés que quelqu’un comme moi peut rencontrer en jouant contre lui alors que je ne l’ai vu qu’à la télévision. Il est vraiment trop fort, sur le court et en dehors, bien sûr. Jannik m’a beaucoup aidé, il dégage une sorte d’aura. Il m’a accueilli avec beaucoup d’affection, m’a posé des questions sur mon jeu, mes ambitions, m’a demandé comment je me sentais et comment je vivais mon séjour à Turin. »
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 15:45