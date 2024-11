Ancien 4e joueur mondial et fina­liste de l’US Open, Greg Rusedski s’est récem­ment exprimé sur son compte Twitter à propos du Masters qui se déroule cette semaine à Turin.

Et si le Britannique regrette forcé­ment l’ab­sence de Novak Djokovic, il a tenu à nous faire part de ses pronos­tics pour la suite du tournoi. Et sans surprise, il a désigné Jannik Sinner et Alexander Zverev comme les deux grands favoris.

Really enjoying @TennisTV commen­tary . Shame no Novak this year in Turin, but right move to recover and get ready for 2025. Sinner and Zverev looking on crash course for final show down .

Semi final predic­tion ‑Sinner /Zverev/ Fritz and Alcaraz.