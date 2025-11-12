Ancien joueur professionnel italien, désormais consultant pour le site Eurosport et OA Sport, Guido Monaco s’est exprimé sur la performance de Jannik Sinner face à Felix Auger‐Aliassime lors de leur premier match de poules au Masters (7−5, 6–1). Et il a été choqué.
« On a assisté à un premier set de tennis effrayant. Je ne comprends vraiment pas comment on peut jouer ainsi, réaliser des coups similaires de manière aussi continue et précise. Son service atteint désormais des chiffres et une précision qu’il n’avait jamais eus dans sa carrière. Il a répondu aux coups spectaculaires de son adversaire malgré un excellent service. »
Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 13:53