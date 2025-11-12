AccueilATPATP - FinalsGuido Monaco sur Jannik Sinner : "Je ne comprends vraiment pas comment...
Guido Monaco sur Jannik Sinner : « Je ne comprends vrai­ment pas comment on peut jouer ainsi »

Par Baptiste Mulatier

Ancien joueur profes­sionnel italien, désor­mais consul­tant pour le site Eurosport et OA Sport, Guido Monaco s’est exprimé sur la perfor­mance de Jannik Sinner face à Felix Auger‐Aliassime lors de leur premier match de poules au Masters (7−5, 6–1). Et il a été choqué. 

« On a assisté à un premier set de tennis effrayant. Je ne comprends vrai­ment pas comment on peut jouer ainsi, réaliser des coups simi­laires de manière aussi continue et précise. Son service atteint désor­mais des chiffres et une préci­sion qu’il n’avait jamais eus dans sa carrière. Il a répondu aux coups spec­ta­cu­laires de son adver­saire malgré un excellent service. »

Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 13:53

