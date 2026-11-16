Gustavo Kuerten est une véritable légende du tennis moderne et sait reconnaître un talent exceptionnel lorsqu’il en voit un. Le Brésilien a d’ailleurs complètement adoubé Jannik Sinner lors d’une interview accordée à nos confrères de La Gazzetta dello Sport.
En effet, le triple vainqueur de Roland‐Garros a expliqué que l’Italien incarnait à la perfection ce que devait être un joueur de tennis moderne, aussi bien par son attitude sur le court que par ses qualités humaines.
« Sinner me plaît énormément, c’est un garçon exceptionnel et il incarne ce que devrait être le tennisman contemporain : un numéro un plus humain, plus proche des gens. Il est blessé et pourtant il est là, et puis il sait toujours rester sur le terrain avec le sourire, même au milieu des difficultés et des défis qu’il faut affronter, montrant le plaisir d’être là. Souvent, les tennismen sont vus comme des super‐héros ou de grandes stars, mais en réalité, nous sommes des êtres humains comme tout le monde » a déclaré Gustavo Kuerten.
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 16:50