Gustavo Kuerten est une véri­table légende du tennis moderne et sait recon­naître un talent excep­tionnel lors­qu’il en voit un. Le Brésilien a d’ailleurs complè­te­ment adoubé Jannik Sinner lors d’une inter­view accordée à nos confrères de La Gazzetta dello Sport.

En effet, le triple vain­queur de Roland‐Garros a expliqué que l’Italien incar­nait à la perfec­tion ce que devait être un joueur de tennis moderne, aussi bien par son atti­tude sur le court que par ses qualités humaines.

Kuerten alla @Gazzetta_it : “#Sinner mi piace tantis­simo, è un ragazzo ecce­zio­nale e incarna ciò che dovrebbe essere il tennista contem­po­raneo : autore di un percorso per diven­tare un numero uno più umano, più vicino alla gente. È infor­tu­nato eppure è qui, e poi sa sempre stare in… pic.twitter.com/QgUhUZwkS0 — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) November 16, 2026

« Sinner me plaît énor­mé­ment, c’est un garçon excep­tionnel et il incarne ce que devrait être le tennisman contem­po­rain : un numéro un plus humain, plus proche des gens. Il est blessé et pour­tant il est là, et puis il sait toujours rester sur le terrain avec le sourire, même au milieu des diffi­cultés et des défis qu’il faut affronter, montrant le plaisir d’être là. Souvent, les tennismen sont vus comme des super‐héros ou de grandes stars, mais en réalité, nous sommes des êtres humains comme tout le monde » a déclaré Gustavo Kuerten.