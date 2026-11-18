Alors que le débat fait rage sur la réelle légi­ti­mité de la place de numéro 1 mondial d’Alexander Zverev, compte tenu des longues absences de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Gustavo Kuerten, triple vain­queur de Roland‐Garros et qui a occupé cette place pendant 43 semaines, a tenu à prendre la défense du joueur allemand.

« Je ne comprends pas les critiques adres­sées à Zverev. Les chiffres sont là, et c’est mérité. Je dirais que pour atteindre le sommet, il faut parfois apprendre à simpli­fier les choses. Quand on est jeune, on veut frapper la balle fort, on croit que tout doit être puis­sant. À un moment donné, j’ai réalisé que, pour réussir, je devais être capable de bien jouer sur n’importe quelle surface ; j’ai commencé à comprendre le jeu en profon­deur. Pour être numéro un, la norma­lité ne suffit pas : il faut aller plus loin. »