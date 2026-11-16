Guto Miguel, sparring‐partner sur le Masters de Turin : « Parmi tous les joueurs, c’est le plus impressionnant. Pas seulement pour la façon dont il frappe, mais pour la manière dont il nous traite »
Considéré comme l’un des grands espoirs du tennis brésilien et mondial, Luis Augusto « Guto » Queiroz Miguel, (547e mondial à 17 ans) fait partie des quelques partenaires d’entraînements présents sur cette édition 2026 du Masters de Turin.
Et après s’être entraîné avec la plupart des huit joueurs qualifiés, dont Carlos Alcaraz, le lauréat de Roland‐Garros juniors en juin dernier a été interrogé sur celui qui lui avait fait la plus forte impression. Et encore une fois, c’est Carlitos qui est sorti du lot.
« Le plus impressionnant de tous, c’est Carlos (Alcaraz). Pas seulement pour la façon dont il frappe, mais pour la manière dont il nous traite. C’est une personne incroyable. Il me donne toujours des conseils, plaisante avec nous. Il est incroyable. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.