Considéré comme l’un des grands espoirs du tennis brési­lien et mondial, Luis Augusto « Guto » Queiroz Miguel, (547e mondial à 17 ans) fait partie des quelques parte­naires d’en­traî­ne­ments présents sur cette édition 2026 du Masters de Turin.

Et après s’être entraîné avec la plupart des huit joueurs quali­fiés, dont Carlos Alcaraz, le lauréat de Roland‐Garros juniors en juin dernier a été inter­rogé sur celui qui lui avait fait la plus forte impres­sion. Et encore une fois, c’est Carlitos qui est sorti du lot.

Guto.



« Carlos [Alcaraz] is the most impres­sive one. The way he treats us, giving advices, joking. He is amazing. »



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« Le plus impres­sion­nant de tous, c’est Carlos (Alcaraz). Pas seule­ment pour la façon dont il frappe, mais pour la manière dont il nous traite. C’est une personne incroyable. Il me donne toujours des conseils, plai­sante avec nous. Il est incroyable. »