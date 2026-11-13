À quelques jours du début du Masters, où Arthur Fils sera le premier Français présent depuis Gaël Monfils en 2016, Guy Forget s’est exprimé sur l’importance de ce pres­ti­gieux tournoi.

Et pour l’ancien numéro 4 mondial, inter­rogé par Eurosport, les ATP Finals sont évidem­ment en dessous des tour­nois du Grand Chelem.

« Aujourd’hui, je suis convaincu que si vous demandez à des joueurs s’ils préfèrent gagner l’US Open ou le Masters, leur premier réflexe est de dire qu’ils veulent gagner des Majeurs plus que le Masters. Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est une super exhi­bi­tion parce que ce serait faire insulte à tous les joueurs qui y parti­cipent. C’est la cerise sur le gâteau d’une saison qui a été éprou­vante, tous les joueurs ont mérité leur place là‐bas. Mais il n’y a pas cette dimen­sion physique, ce mara­thon éprou­vant physi­que­ment qu’on a sur un Grand Chelem. C’est plus un sprint fina­le­ment sur quelques jours en indoor. »