Guy Forget : « Aujourd’hui, je suis convaincu que si vous demandez à des joueurs s’ils préfèrent gagner l’US Open ou le Masters, leur premier réflexe est de dire qu’ils veulent gagner des Majeurs plus que le Masters »
À quelques jours du début du Masters, où Arthur Fils sera le premier Français présent depuis Gaël Monfils en 2016, Guy Forget s’est exprimé sur l’importance de ce prestigieux tournoi.
Et pour l’ancien numéro 4 mondial, interrogé par Eurosport, les ATP Finals sont évidemment en dessous des tournois du Grand Chelem.
« Aujourd’hui, je suis convaincu que si vous demandez à des joueurs s’ils préfèrent gagner l’US Open ou le Masters, leur premier réflexe est de dire qu’ils veulent gagner des Majeurs plus que le Masters. Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est une super exhibition parce que ce serait faire insulte à tous les joueurs qui y participent. C’est la cerise sur le gâteau d’une saison qui a été éprouvante, tous les joueurs ont mérité leur place là‐bas. Mais il n’y a pas cette dimension physique, ce marathon éprouvant physiquement qu’on a sur un Grand Chelem. C’est plus un sprint finalement sur quelques jours en indoor. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.