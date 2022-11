Auteur d’une nouvelle démons­tra­tion ce mercredi face à Andrey Rublev, sa deuxième victoire de rang sur ce Masters après celle face à Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic impres­sionne beau­coup d’ob­ser­va­teurs depuis son arrivée à Turin.

Qualifié pour les demi‐finales et assuré de la première place du groupe rouge consi­déré comme le plus relevé de ces finales ATP, le Serbe n’est plus qu’à deux victoires de soulever une sixième fois le trophée sur le tournoi des maîtres.

Consultante pour Amazon Prime, Daniela Hantouchova, ancienne 5e joueuse mondiale et proche de Nole, s’est dite éblouie par la forme du 8e joueur mondial. « C’était censé être le groupe le plus diffi­cile des deux, mais pas pour Novak, il semble que ce soit juste de la perfec­tion pure. »