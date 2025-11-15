Tim Henman, consul­tant chez Sky Sports, a expliqué pour­quoi il avait perdu l’optimisme qu’il nour­ris­sait jusqu’alors pour Alexander Zverev, éliminé dès la phase de groupes du Masters après sa défaite face à Felix Auger‐Aliassime.

« Je suis étonné quand je repense à ce que je voyais il y a un an. J’avais dit qu’il remporter un Grand Chelem, puis il a atteint la finale de l’Open d’Australie, il y a 10 mois, et j’étais plutôt opti­miste à ce sujet. Et main­te­nant, quand je vois une perfor­mance comme celle‐là, j’ai juste l’im­pres­sion qu’il est perdu. Je n’ai pas l’im­pres­sion qu’il ait un plan. Son service est phéno­ménal et lui permet de rester dans ce genre de matchs, mais depuis le fond du court, son coup droit semble vulné­rable, il n’avance pas, il recule, et oui, parfois, il rate certains de ces coups », a analysé l’an­cien numéro 4 mondial dans des propos relayés par The Tennis Gazette.