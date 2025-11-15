Tim Henman, consultant chez Sky Sports, a expliqué pourquoi il avait perdu l’optimisme qu’il nourrissait jusqu’alors pour Alexander Zverev, éliminé dès la phase de groupes du Masters après sa défaite face à Felix Auger‐Aliassime.
« Je suis étonné quand je repense à ce que je voyais il y a un an. J’avais dit qu’il remporter un Grand Chelem, puis il a atteint la finale de l’Open d’Australie, il y a 10 mois, et j’étais plutôt optimiste à ce sujet. Et maintenant, quand je vois une performance comme celle‐là, j’ai juste l’impression qu’il est perdu. Je n’ai pas l’impression qu’il ait un plan. Son service est phénoménal et lui permet de rester dans ce genre de matchs, mais depuis le fond du court, son coup droit semble vulnérable, il n’avance pas, il recule, et oui, parfois, il rate certains de ces coups », a analysé l’ancien numéro 4 mondial dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 15:58