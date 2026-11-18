Cela aurait dû être une journée idéale pour Carlos Alcaraz.
Presque assuré de disputer les demi‐finales du Masters de Turin après une victoire autoritaire contre Daniil Medvedev ce mercredi (6−2, 6–4, en 1h11), l’Espagnol a pourtant été contraint de se faire bander la cuisse gauche lors d’un changement de côté au début du deuxième set.
S’il n’a pas semblé particulièrement gêné suite à l’intervention du physio de l’ATP, étant donné qu’il a pu conclure la rencontre sans réelle difficulté, l’inquiétude est malgré tout présente d’autant que la douleur est toujours plus importante à froid.
En attendant d’en savoir plus, l’Espagnol, très impressionnant avant cette alerte physique, disputera le dernier carré sur le tournoi des maîtres si Frances Tiafoe remporte un set face à Flavio Cobolli ce soir. Dans tous les cas, il jouera pour la première place du groupe vendredi face l’Italien.
Publié le mercredi 18 novembre 2026 à 15:25