Cela aurait dû être une journée idéale pour Carlos Alcaraz.

Presque assuré de disputer les demi‐finales du Masters de Turin après une victoire auto­ri­taire contre Daniil Medvedev ce mercredi (6−2, 6–4, en 1h11), l’Espagnol a pour­tant été contraint de se faire bander la cuisse gauche lors d’un chan­ge­ment de côté au début du deuxième set.

S’il n’a pas semblé parti­cu­liè­re­ment gêné suite à l’in­ter­ven­tion du physio de l’ATP, étant donné qu’il a pu conclure la rencontre sans réelle diffi­culté, l’in­quié­tude est malgré tout présente d’au­tant que la douleur est toujours plus impor­tante à froid.

Vendaje para el muslo izquierdo de Alcaraz. pic.twitter.com/wqXWjWfidG — Germán R. Abril (@gerebit0) November 18, 2026

En atten­dant d’en savoir plus, l’Espagnol, très impres­sion­nant avant cette alerte physique, dispu­tera le dernier carré sur le tournoi des maîtres si Frances Tiafoe remporte un set face à Flavio Cobolli ce soir. Dans tous les cas, il jouera pour la première place du groupe vendredi face l’Italien.