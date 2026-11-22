Qualifié en finale du Masters pour la deuxième année consécutive, Carlos Alcaraz va tenter ce dimanche contre Alexander Zverev de remporter le prestigieux tournoi de fin de saison pour la première fois de sa carrière.
Interrogé par L’Equipe, l’ancien numéro 3 mondial et ex‐coach de Roger Federer, Ivan Ljubicic, a analysé la progression de l’Espagnol en indoor.
« Ces dernières années, il donnait parfois l’impression de ne pas être totalement convaincu de ses capacités en indoor, ni de savoir vraiment comment jouer. Sa manière de jouer dans ces conditions a évolué. Il cherche en permanence le coup gagnant et, surtout, il accepte de rater. Avant, il se frustrait très vite et utilisait beaucoup son lift. Là, il frappe beaucoup plus fort et joue très, très vite. Il a énormément gagné en confiance sur cette surface. En fait, il a accepté le challenge que représente pour lui l’indoor », a souligné le nouvel entraîneur de Felix Auger‐Aliassime, également conseiller du président de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moretton.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.