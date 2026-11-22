Qualifié en finale du Masters pour la deuxième année consé­cu­tive, Carlos Alcaraz va tenter ce dimanche contre Alexander Zverev de remporter le pres­ti­gieux tournoi de fin de saison pour la première fois de sa carrière.

Interrogé par L’Equipe, l’ancien numéro 3 mondial et ex‐coach de Roger Federer, Ivan Ljubicic, a analysé la progres­sion de l’Espagnol en indoor.

« Ces dernières années, il donnait parfois l’im­pres­sion de ne pas être tota­le­ment convaincu de ses capa­cités en indoor, ni de savoir vrai­ment comment jouer. Sa manière de jouer dans ces condi­tions a évolué. Il cherche en perma­nence le coup gagnant et, surtout, il accepte de rater. Avant, il se frus­trait très vite et utili­sait beau­coup son lift. Là, il frappe beau­coup plus fort et joue très, très vite. Il a énor­mé­ment gagné en confiance sur cette surface. En fait, il a accepté le chal­lenge que repré­sente pour lui l’in­door », a souligné le nouvel entraî­neur de Felix Auger‐Aliassime, égale­ment conseiller du président de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moretton.