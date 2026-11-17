Alors que les équipes entourant les joueurs professionnels se sont considérablement étoffées au cours des dernières décennies, certains ont visiblement du mal avec cette habitude.
C’est notamment le cas du frère d’Andy Murray, Jaime, ancien numéro 1 mondial en double et consultant pour Sky Sports durant le Masters de Turin. Il a notamment pris deux exemple opposés avec les Espagnols, Carlos Alcaraz, et le jeune, Rafael Jodar, seulement accompagné par son père.
« Évidemment, au fil des années, c’est devenu une habitude d’avoir un kinésithérapeute, un préparateur physique, un agent, un nutritionniste, un médecin. Pour moi, c’est trop. On voit Alcaraz à la salle de sport avant le match et il y a six personnes qui se tiennent là, juste pour le regarder faire des exercices avec un rouleau de massage. Mais dans quel monde vivons‐nous ? C’est pour ça que je préfère la façon d’agir de Rafa Jódar. »
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 15:46