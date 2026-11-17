Alors que les équipes entou­rant les joueurs profes­sion­nels se sont consi­dé­ra­ble­ment étof­fées au cours des dernières décen­nies, certains ont visi­ble­ment du mal avec cette habitude.

C’est notam­ment le cas du frère d’Andy Murray, Jaime, ancien numéro 1 mondial en double et consul­tant pour Sky Sports durant le Masters de Turin. Il a notam­ment pris deux exemple opposés avec les Espagnols, Carlos Alcaraz, et le jeune, Rafael Jodar, seule­ment accom­pagné par son père.

« Évidemment, au fil des années, c’est devenu une habi­tude d’avoir un kiné­si­thé­ra­peute, un prépa­ra­teur physique, un agent, un nutri­tion­niste, un médecin. Pour moi, c’est trop. On voit Alcaraz à la salle de sport avant le match et il y a six personnes qui se tiennent là, juste pour le regarder faire des exer­cices avec un rouleau de massage. Mais dans quel monde vivons‐nous ? C’est pour ça que je préfère la façon d’agir de Rafa Jódar. »