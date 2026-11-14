S’il ne pourra pas défendre ses deux titres acquis en 2024 et 2025 en raison d’une blessure au genou, Jannik Sinner était bien présent ce vendredi à Turin, à quelques heure du début du Masters.
L’Italien a en effet participé au traditionnel gala des numéros 1 mondiaux, et il y avait du très beau monde : Gustavo Kuerten, Lleyton Hewitt, Stefan Edberg, Juan Carlos Ferrero, Mats Wilander, Thomas Muster et Evegny Kafelnikov.
Et même s’il manquait forcément un peu de monde à l’appel, dont Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Andy Murray, la photo ci‐dessus pèse quand même 240 titres…
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.