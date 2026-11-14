S’il ne pourra pas défendre ses deux titres acquis en 2024 et 2025 en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner était bien présent ce vendredi à Turin, à quelques heure du début du Masters.

L’Italien a en effet parti­cipé au tradi­tionnel gala des numéros 1 mondiaux, et il y avait du très beau monde : Gustavo Kuerten, Lleyton Hewitt, Stefan Edberg, Juan Carlos Ferrero, Mats Wilander, Thomas Muster et Evegny Kafelnikov.

Jannik Sinner atten­ding the ATP No. 1 Club Gala with past world No. 1s



240 titles in one photo.



Iconic. pic.twitter.com/6FXBUZ7RdN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 13, 2026

Et même s’il manquait forcé­ment un peu de monde à l’appel, dont Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Andy Murray, la photo ci‐dessus pèse quand même 240 titres…