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Jannik Sinner aperçu en très bonne compa­gnie avant le Masters de Turin

Par
Thomas S
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Netto Atp finals 2025 Turino - 16/11/2025 -

S’il ne pourra pas défendre ses deux titres acquis en 2024 et 2025 en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner était bien présent ce vendredi à Turin, à quelques heure du début du Masters.

L’Italien a en effet parti­cipé au tradi­tionnel gala des numéros 1 mondiaux, et il y avait du très beau monde : Gustavo Kuerten, Lleyton Hewitt, Stefan Edberg, Juan Carlos Ferrero, Mats Wilander, Thomas Muster et Evegny Kafelnikov. 

Et même s’il manquait forcé­ment un peu de monde à l’appel, dont Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Andy Murray, la photo ci‐dessus pèse quand même 240 titres…

Publié le samedi 14 novembre 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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