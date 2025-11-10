Après avoir expliqué pourquoi Rafael Nadal n’avait jamais remporté le Masters de fin de saison, Toni Nadal, récemment interviewé par le quotidien italien, La Gazzetta dello Sport, a donné son avis sur les nombreuses comparaisons entre le jeu de Jannik Sinner et celui de Novak Djokovic.
« Je pense que Djokovic est un peu plus complet. Sinner a plus de vitesse dans ses coups, Nole un peu plus de toucher. Ils ont en commun le fait qu’ils imposent toujours un rythme élevé et ont un contrôle de balle exceptionnel, avec des déplacements de très haut niveau. Jannik joue avec un schéma très défini : il impose dès le début un rythme très rapide, difficile à suivre pour quiconque. »
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 18:40