Après avoir expliqué pour­quoi Rafael Nadal n’avait jamais remporté le Masters de fin de saison, Toni Nadal, récem­ment inter­viewé par le quoti­dien italien, La Gazzetta dello Sport, a donné son avis sur les nombreuses compa­rai­sons entre le jeu de Jannik Sinner et celui de Novak Djokovic.

« Je pense que Djokovic est un peu plus complet. Sinner a plus de vitesse dans ses coups, Nole un peu plus de toucher. Ils ont en commun le fait qu’ils imposent toujours un rythme élevé et ont un contrôle de balle excep­tionnel, avec des dépla­ce­ments de très haut niveau. Jannik joue avec un schéma très défini : il impose dès le début un rythme très rapide, diffi­cile à suivre pour quiconque. »