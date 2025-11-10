AccueilATPATP - FinalsJannik Sinner est-il le nouveau Novak Djokovic ? Toni Nadal rend son...
ATP - Finals

Jannik Sinner est‐il le nouveau Novak Djokovic ? Toni Nadal rend son verdict : « Je pense qu’il est un peu plus complet. L’un a plus de vitesse dans ses coups, l’autre un peu plus de toucher »

Thomas S
Par Thomas S

-

197

Après avoir expliqué pour­quoi Rafael Nadal n’avait jamais remporté le Masters de fin de saison, Toni Nadal, récem­ment inter­viewé par le quoti­dien italien, La Gazzetta dello Sport, a donné son avis sur les nombreuses compa­rai­sons entre le jeu de Jannik Sinner et celui de Novak Djokovic. 

« Je pense que Djokovic est un peu plus complet. Sinner a plus de vitesse dans ses coups, Nole un peu plus de toucher. Ils ont en commun le fait qu’ils imposent toujours un rythme élevé et ont un contrôle de balle excep­tionnel, avec des dépla­ce­ments de très haut niveau. Jannik joue avec un schéma très défini : il impose dès le début un rythme très rapide, diffi­cile à suivre pour quiconque. »

Publié le lundi 10 novembre 2025 à 18:40

Article précédent
L’aveu de Lorenzo Musetti après sa défaite d’en­trée contre Taylor Fritz : « Je savais que je ne pouvais pas être à 100% de ma forme »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.