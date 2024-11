Alors qu’il avait un pied et demi en demi‐finales du Masters de Turin avant le début de la rencontre entre Alex De Minaur et Taylor Fritz ce jeudi après‐midi, Jannik Sinner est offi­ciel­le­ment qualifié suite au premier set remporté par l’Australien face à l’Américain (7−5).

JANNIK SINNER È UFFICIALMENTE IN SEMIFINALE A TORINO ✅️



Il primo set vinto da Alex de Minaur 🇦🇺 su Taylor Fritz 🇺🇸 quali­fica uffi­cial­mente Jannik Sinner 🇮🇹 in semi­fi­nale alle ATP Finals 🔥



La sfida di questa sera contro Medvedev 🇷🇺 sarà deci­siva per il primato nel girone 👀 pic.twitter.com/k5x00q0shb