Jannik Sinner prévient ses prochains adver­saires : « Je ne jouerai certai­ne­ment pas tous les matchs comme ça »

Bousculé le temps d’un set par un excellent Félix Auger‐Aliassime lors de son entrée en lice ce lundi sur le Masters de Turin, Jannik Sinner a ensuite déroulé, bien aidé par la gêne physique au mollet du Canadien. 

De passage en confé­rence de presse d’après match, l’Italien, qui doit encore affronter Alexander Zverev et Ben Shelton, a expliqué qu’il allait devoir faire des ajus­te­ments pour chaque rencontre. 

« Le terrain était plus lent avant, main­te­nant il est plus rapide parce qu’il s’use. Les premiers coups deviennent de plus en plus impor­tants. Je ne jouerai certai­ne­ment pas tous les matchs comme aujourd’hui (lundi). Dans mon groupe, tout le monde sert incroya­ble­ment bien, mais depuis le fond du court, ce sont trois jeux diffé­rents. Il faut s’adapter à chaque fois, mais c’est la plus belle partie du jeu. »

mardi 11 novembre 2025

