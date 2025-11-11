Bousculé le temps d’un set par un excellent Félix Auger‐Aliassime lors de son entrée en lice ce lundi sur le Masters de Turin, Jannik Sinner a ensuite déroulé, bien aidé par la gêne physique au mollet du Canadien.
De passage en conférence de presse d’après match, l’Italien, qui doit encore affronter Alexander Zverev et Ben Shelton, a expliqué qu’il allait devoir faire des ajustements pour chaque rencontre.
« Le terrain était plus lent avant, maintenant il est plus rapide parce qu’il s’use. Les premiers coups deviennent de plus en plus importants. Je ne jouerai certainement pas tous les matchs comme aujourd’hui (lundi). Dans mon groupe, tout le monde sert incroyablement bien, mais depuis le fond du court, ce sont trois jeux différents. Il faut s’adapter à chaque fois, mais c’est la plus belle partie du jeu. »
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 18:54