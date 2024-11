Forcément inter­rogé sur son bilan clinique face à Alex De Minaur suite à sa huitième victoire en autant de matchs face à l’Australien sur le Masters de Turin, Jannik Sinner a expliqué que le résultat ne disait pas tout d’une opposition.

« J’ai l’im­pres­sion qu’à chaque match, il est très diffi­cile de jouer contre lui. C’est un grand combat­tant. Vous devez mériter chaque point que vous jouez. Mais j’ai l’im­pres­sion qu’à chaque fois que nous jouons contre lui, il change deux ou trois choses, et je dois donc être très attentif. C’est très diffi­cile. Il ne faut pas voir seule­ment le résultat, mais aussi la façon dont le match se déroule. Aujourd’hui (dimanche), il a été très proche à certains moments. J’ai réussi à me déta­cher dans le premier et le deuxième set. Mais si ce n’est pas le cas et que je ne débreak pas à 2–1, il passe à 3–1, le set peut se terminer très vite, donc. Je suis heureux parce que c’est un match très diffi­cile contre lui. Mais voyons ce qui se passera lors de nos prochaines confrontations. »