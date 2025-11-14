AccueilATPATP - FinalsJannik Sinner, sur la place de numéro 1 mondial de Carlos Alcaraz...
Jannik Sinner, sur la place de numéro 1 mondial de Carlos Alcaraz : « Je menti­rais si je vous disais que je suis super content »

Forcément inter­rogé sur la place de numéro 1 mondial en fin de saison de Carlos Alcaraz, qui a reçu la fameuse coupe promise au premier du clas­se­ment ATP, Jannik Sinner, vain­queur de Ben Shelton dans un dernier match de groupe qui comp­tait pour du beurre, a rendu hommage à son grand rival espagnol. 

« Je suis content pour lui, mais je menti­rais si je vous disais que je suis super content ! Mais il le mérite, il a fait une saison incroyable : il a remporté deux tour­nois du Grand Chelem et huit tour­nois en tout. Il joue à un très haut niveau, il est compé­titif sur toutes les surfaces. Il a lui aussi subi la pres­sion, mais il l’a très bien gérée, et je suis content pour lui. C’est un garçon formi­dable, il est entouré d’une équipe formi­dable et il mérite ces résul­tats. Pour ma part, cela me motive pour l’année prochaine. Si j’avais dû choisir à qui donner le trophée de numéro 1, je l’au­rais choisi, il le mérite. »

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 17:45

