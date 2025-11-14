Forcément interrogé sur la place de numéro 1 mondial en fin de saison de Carlos Alcaraz, qui a reçu la fameuse coupe promise au premier du classement ATP, Jannik Sinner, vainqueur de Ben Shelton dans un dernier match de groupe qui comptait pour du beurre, a rendu hommage à son grand rival espagnol.
« Je suis content pour lui, mais je mentirais si je vous disais que je suis super content ! Mais il le mérite, il a fait une saison incroyable : il a remporté deux tournois du Grand Chelem et huit tournois en tout. Il joue à un très haut niveau, il est compétitif sur toutes les surfaces. Il a lui aussi subi la pression, mais il l’a très bien gérée, et je suis content pour lui. C’est un garçon formidable, il est entouré d’une équipe formidable et il mérite ces résultats. Pour ma part, cela me motive pour l’année prochaine. Si j’avais dû choisir à qui donner le trophée de numéro 1, je l’aurais choisi, il le mérite. »
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 17:45