Auteur pour le moment d’un Masters parfait, Alexander Zverev a l’occasion de faire taire ses détracteurs ce dimanche en finale contre Carlos Alcaraz.
Pour l’ancien numéro 1 mondial Jim Courier, consultant pour Tennis Channel et dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’Allemand peut passer un sacré message.
« Je pense que remporter ce match aurait une grande importance pour lui, vraiment. Je pense que ce serait tout simplement le point d’orgue parfait de cette saison de transformation. S’il parvient à prouver qu’il peut battre Alcaraz dans une grande finale comme celle‐ci, alors il lui sera plus facile de dire : ‘Bon, Alcaraz était à l’US Open, c’est un fait ; s’il avait été en finale à la place de Ben Shelton, je l’aurais battu lui aussi.’ Il se peut donc qu’il ait cette petite motivation en tête : ‘Hé, c’est quelque chose que je dois prouver à tout le monde.’ Mais j’apprécie les gens qui veulent se le prouver à eux‐mêmes. J’aimerais vraiment que Sascha prête moins attention à ce qui se passe à l’extérieur et qu’il se concentre davantage sur les aspects positifs de sa carrière. Donc, s’il commence à trop y penser, je ne sais pas si c’est vraiment une bonne chose. »
Publié le dimanche 22 novembre 2026 à 12:44