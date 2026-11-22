Auteur pour le moment d’un Masters parfait, Alexander Zverev a l’occasion de faire taire ses détrac­teurs ce dimanche en finale contre Carlos Alcaraz.

Pour l’ancien numéro 1 mondial Jim Courier, consul­tant pour Tennis Channel et dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’Allemand peut passer un sacré message.

« Je pense que remporter ce match aurait une grande impor­tance pour lui, vrai­ment. Je pense que ce serait tout simple­ment le point d’orgue parfait de cette saison de trans­for­ma­tion. S’il parvient à prouver qu’il peut battre Alcaraz dans une grande finale comme celle‐ci, alors il lui sera plus facile de dire : ‘Bon, Alcaraz était à l’US Open, c’est un fait ; s’il avait été en finale à la place de Ben Shelton, je l’aurais battu lui aussi.’ Il se peut donc qu’il ait cette petite moti­va­tion en tête : ‘Hé, c’est quelque chose que je dois prouver à tout le monde.’ Mais j’apprécie les gens qui veulent se le prouver à eux‐mêmes. J’aimerais vrai­ment que Sascha prête moins atten­tion à ce qui se passe à l’extérieur et qu’il se concentre davan­tage sur les aspects posi­tifs de sa carrière. Donc, s’il commence à trop y penser, je ne sais pas si c’est vrai­ment une bonne chose. »