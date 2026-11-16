Alors que Carlos Alcaraz a donné une nouvelle démonstration de tennis, ce lundi, à l’occasion de son premier match de poule sur le Masters de Turin (victoire 6–2, 6–2 en 1h contre Frances Tiafoe), Jimmy Connors, forcément impressionné par le retour tonitruant de l’Espagnol, s’est demandé si la supériorité de ce dernier était due à une concurrence trop faible.
Une question qui a le mérite de poser le débat sur le niveau réel du Top 10 actuel, surtout en l’absence de Jannik Sinner.
« Alcaraz était absent pendant quatre ou cinq mois. Il est revenu à l’US Open alors qu’il n’était pas obligé de revenir à ce moment‐là. Il aurait pu reprendre sur un tournoi moins important et retrouver progressivement le rythme. Il est revenu et s’est dit : ‘Je veux tout donner. Je veux jouer des matchs au meilleur des cinq sets, puis voir de quoi je suis capable, à quel point je suis fort et comment va mon poignet. Est‐ce que je peux suivre ce rythme, et encaisser tout ce que mes adversaires vont me proposer ?’. Cela m’amène à me demander : est‐il vraiment si bon que ça ? Ou est‐ce que tous les autres sont médiocres ? Médiocre, c’est un mot un peu dur, mais ils sont vraiment loin derrière. Est‐il à ce point au‐dessus d’eux ? »
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 19:09