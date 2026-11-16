Alors que Carlos Alcaraz a donné une nouvelle démons­tra­tion de tennis, ce lundi, à l’oc­ca­sion de son premier match de poule sur le Masters de Turin (victoire 6–2, 6–2 en 1h contre Frances Tiafoe), Jimmy Connors, forcé­ment impres­sionné par le retour toni­truant de l’Espagnol, s’est demandé si la supé­rio­rité de ce dernier était due à une concur­rence trop faible.

Une ques­tion qui a le mérite de poser le débat sur le niveau réel du Top 10 actuel, surtout en l’ab­sence de Jannik Sinner.

« Alcaraz était absent pendant quatre ou cinq mois. Il est revenu à l’US Open alors qu’il n’était pas obligé de revenir à ce moment‐là. Il aurait pu reprendre sur un tournoi moins impor­tant et retrouver progres­si­ve­ment le rythme. Il est revenu et s’est dit : ‘Je veux tout donner. Je veux jouer des matchs au meilleur des cinq sets, puis voir de quoi je suis capable, à quel point je suis fort et comment va mon poignet. Est‐ce que je peux suivre ce rythme, et encaisser tout ce que mes adver­saires vont me proposer ?’. Cela m’amène à me demander : est‐il vrai­ment si bon que ça ? Ou est‐ce que tous les autres sont médiocres ? Médiocre, c’est un mot un peu dur, mais ils sont vrai­ment loin derrière. Est‐il à ce point au‐dessus d’eux ? »