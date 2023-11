De passage sur les ondes de la radio espa­gnole, Carrusel Deportivo, quelques minutes après la défaite cuisante de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en demi‐finales du Masters de Turin, Juan Carlos Ferrero a expliqué que son joueur avait encore besoin de temps avant de pouvoir riva­liser avec le Serbe sur ce type de surface.

« À la fin du match, nous sommes restés dans les vestiaires et je lui ai dit qu’il avait un gros avan­tage sur ce type de surface et qu’il allait bien jouer dessus, mais que nous avions besoin de plus de temps. C’est pour cela que nous avons un court inté­rieur où nous nous entraî­nons et il va y arriver. Il a terminé avec un très mauvais senti­ment, comme s’il se sentait un peu infé­rieur, mais je pense qu’il est un peu loin de la réalité. Nous savons tous que Djokovic est le meilleur de tous les temps et celui qui est le plus en forme en ce moment, et en salle, il est plus diffi­cile de le battre. »