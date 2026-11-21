Libre depuis sa séparation surprise avec Carlos Alcaraz en décembre dernier, Juan Carlos Ferrero reprend du service avec Ben Shelton.
Alors que son ancien protégé et son nouveau joueur vont s’affronter ce samedi en demi‐finales du Masters, le coach espagnol a raconté dimanche dernier à L’Equipe comment il vivait la situation.
« Ce moment allait arriver un jour ou l’autre. C’est une situation étrange pour moi d’être de l’autre côté du terrain, à dire des choses pour aider le joueur en face de lui. Forcément, ça va faire bizarre pendant un certain temps, notamment la première fois qu’ils vont s’affronter et que je serai dans l’autre box, mais c’est comme ça, il faut l’accepter. C’était génial de revoir toute l’équipe. Il est temps de normaliser cette situation et que chacun fasse son boulot », a déclaré l’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros 2003.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.