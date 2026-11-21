Libre depuis sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz en décembre dernier, Juan Carlos Ferrero reprend du service avec Ben Shelton.

Alors que son ancien protégé et son nouveau joueur vont s’affronter ce samedi en demi‐finales du Masters, le coach espa­gnol a raconté dimanche dernier à L’Equipe comment il vivait la situation.

« Ce moment allait arriver un jour ou l’autre. C’est une situa­tion étrange pour moi d’être de l’autre côté du terrain, à dire des choses pour aider le joueur en face de lui. Forcément, ça va faire bizarre pendant un certain temps, notam­ment la première fois qu’ils vont s’af­fronter et que je serai dans l’autre box, mais c’est comme ça, il faut l’ac­cepter. C’était génial de revoir toute l’équipe. Il est temps de norma­liser cette situa­tion et que chacun fasse son boulot », a déclaré l’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003.

















