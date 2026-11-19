Contre Alexander Zverev ce jeudi soir à Turin (20h30), Arthur Fils visera une qualification pour les demi‐finales du Masters.
Et en attendant, l’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros 2003, Juan Carlos Ferrero, a évoqué pour L’Equipe le coup fort du Français.
« Ce n’est pas le meilleur, mais c’est l’un des meilleurs coups droits du monde. Il est très puissant, il trouve de bons angles et il fonctionne sur toutes les surfaces », a souligné l’ex-coach de Carlos Alcaraz et nouvel entraîneur de Ben Shelton.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.