Contre Alexander Zverev ce jeudi soir à Turin (20h30), Arthur Fils visera une quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales du Masters.

Et en atten­dant, l’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003, Juan Carlos Ferrero, a évoqué pour L’Equipe le coup fort du Français.

« Ce n’est pas le meilleur, mais c’est l’un des meilleurs coups droits du monde. Il est très puis­sant, il trouve de bons angles et il fonc­tionne sur toutes les surfaces », a souligné l’ex-coach de Carlos Alcaraz et nouvel entraî­neur de Ben Shelton.