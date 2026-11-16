Presque un an après la fin d’une colla­bo­ra­tion longue de sept ans avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero est toujours autant attaché à son ancien poulain.

Désormais entraî­neur de Ben Shelton et présent cette semaine à Turin pour le Masters, où son nouveau joueur s’est imposé face à Arthur Fils ce dimanche soir, l’an­cien numéro 1 mondial a été inter­rogé par Alex Corretja au micro de la chaîne Movistar sur son ressenti vis‐à‐vis de Carlitos. Et son émotion est belle à voir.

« Se me hizo extraño ».



🗣️ 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫𝐨, sobre su reen­cuentro con 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐫𝐚𝐳 en las #NittoATPFinals, con @alexcorretja74.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/vrjMgXyesb — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 15, 2026

« On s’était déjà vus dans le salon des joueurs avant nos retrou­vailles sur le court d’en­traî­ne­ment. Ça fait bizarre, je dois être honnête. Se retrouver de l’autre côté du court… c’est une situa­tion diffi­cile. Mais on est des profes­sion­nels et on doit prendre ça comme ça. Il restera toujours dans mon petit cœur. »