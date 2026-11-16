Presque un an après la fin d’une collaboration longue de sept ans avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero est toujours autant attaché à son ancien poulain.
Désormais entraîneur de Ben Shelton et présent cette semaine à Turin pour le Masters, où son nouveau joueur s’est imposé face à Arthur Fils ce dimanche soir, l’ancien numéro 1 mondial a été interrogé par Alex Corretja au micro de la chaîne Movistar sur son ressenti vis‐à‐vis de Carlitos. Et son émotion est belle à voir.
« On s’était déjà vus dans le salon des joueurs avant nos retrouvailles sur le court d’entraînement. Ça fait bizarre, je dois être honnête. Se retrouver de l’autre côté du court… c’est une situation difficile. Mais on est des professionnels et on doit prendre ça comme ça. Il restera toujours dans mon petit cœur. »
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 13:39