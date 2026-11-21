La saison d’Arthur Fils a pris fin après sa défaite contre Alexander Zverev au Masters.
Dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, Julien Benneteau a dressé un bilan positif de la saison de son compatriote, qui doit selon lui désormais passer un gros cap en Grand Chelem en 2027.
« La saison de l’explosion, c’était cette année. Passer de la 42e place mondiale à 6e en revenant de sept mois de blessure, c’est une explosion. On doit maintenant l’attendre en Grand Chelem, en quarts et aller chercher une demie. Il n’a gagné qu’un match en Grand Chelem cette année. C’est le step qu’il doit vraiment passer. Il sera peut‐être capable de les battre une fois, mais sur une saison, je ne pense pas qu’il soit encore capable d’aller chercher Alcaraz, Sinner et Zverev, en tout cas en 2027. Mais il peut battre les Shelton, Fritz en Grand Chelem. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.