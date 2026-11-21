La saison d’Arthur Fils a pris fin après sa défaite contre Alexander Zverev au Masters.

Dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, Julien Benneteau a dressé un bilan positif de la saison de son compa­triote, qui doit selon lui désor­mais passer un gros cap en Grand Chelem en 2027.

🎾 @julienbenneteau sur la progres­sion d’Arthur Fils : « La saison de l’ex­plo­sion, c’était cette année. On doit main­te­nant l’at­tendre en Grand Chelem, en quarts voire aller cher­cher une demie. » pic.twitter.com/eWbtMasGJp — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) November 21, 2026

« La saison de l’ex­plo­sion, c’était cette année. Passer de la 42e place mondiale à 6e en reve­nant de sept mois de bles­sure, c’est une explo­sion. On doit main­te­nant l’at­tendre en Grand Chelem, en quarts et aller cher­cher une demie. Il n’a gagné qu’un match en Grand Chelem cette année. C’est le step qu’il doit vrai­ment passer. Il sera peut‐être capable de les battre une fois, mais sur une saison, je ne pense pas qu’il soit encore capable d’aller cher­cher Alcaraz, Sinner et Zverev, en tout cas en 2027. Mais il peut battre les Shelton, Fritz en Grand Chelem. »