Fort de 13 victoires d’affilée en indoor, avec des titres à Paris et Vienne, Carlos Alcaraz va affronter Alexander Zverev en finale du Masters ce dimanche.
L’Espagnol pourra s’appuyer sur son coup droit dévastateur. Une arme qui impressionne autant ses adversaires que les observateurs, à l’image de l’ancien joueur français Julien Varlet, chroniqueur de l’émission « Sans Filet » sur Winamax.
« Alcaraz est encore au‐dessus de Federer niveau coup droit. Il a ce génie de remettre de la vitesse sans effort quand la balle lui arrive vite. C’est inné, comme avec les amorties. Il est peut‐être le seul au monde à pouvoir autant varier les rythmes, les angles et les zones avec ce poignet. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.