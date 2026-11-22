Fort de 13 victoires d’affilée en indoor, avec des titres à Paris et Vienne, Carlos Alcaraz va affronter Alexander Zverev en finale du Masters ce dimanche.

L’Espagnol pourra s’appuyer sur son coup droit dévas­ta­teur. Une arme qui impres­sionne autant ses adver­saires que les obser­va­teurs, à l’image de l’ancien joueur fran­çais Julien Varlet, chro­ni­queur de l’émission « Sans Filet » sur Winamax.

💪🏼 « Alcaraz est encore au‐dessus de Federer niveau coup droit. Il a ce génie de remettre de la vitesse sans effort quand la balle lui arrive vite. C’est inné, comme avec les amor­ties. Il est peut‐être le seul au monde à pouvoir autant varier les rythmes, les angles et les zones… pic.twitter.com/I8iCO6zdw0 — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) November 22, 2026

« Alcaraz est encore au‐dessus de Federer niveau coup droit. Il a ce génie de remettre de la vitesse sans effort quand la balle lui arrive vite. C’est inné, comme avec les amor­ties. Il est peut‐être le seul au monde à pouvoir autant varier les rythmes, les angles et les zones avec ce poignet. »