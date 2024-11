Éliminé dès la phase de poules du Masters, après avoir terminé derrière Jannik Sinner et Taylor Fritz, Daniil Medvedev boucle une saison sans titre pour la première fois depuis 2017.

Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, l’an­cien joueur fran­çais Julien Varlet a exposé les limites actuels du jeu du Russe face aux meilleurs joueurs du monde.

📉 « Je vois un Daniil Medvedev qui arrive aux limites de son jeu. Il stagne. C’est un joueur qui doit venir au filet, prendre la balle un peu plus tôt, couper les trajec­toires pour évoluer tacti­que­ment. »



« Je vois un Daniil Medvedev qui arrive aux limites de son jeu. Alcaraz est hyper créatif, Sinner a énor­mé­ment progressé tacti­que­ment dans certains compar­ti­ments du jeu. Mais je dirais que là, Daniil stagne. Certes, il bat 95% des adver­saires. Mais s’il veut aller cher­cher encore autre chose, il va falloir qu’il fasse évoluer son jeu, c’est indé­niable. S’il reste dans sa filière d’être un peu loin, un peu passif, d’at­tendre et de faire jouer, les autres lui marchent un peu dessus. Contre Sinner à 4–4 dans le deuxième set, il perd un jeu long qu’il gagnait avant. Même si dans sa filière, il commence à être battu, il doit se dire qu’il faut changer quelque chose. C’est un joueur qui doit venir au filet, prendre la balle un peu plus tôt, couper les trajec­toires. Pour moi, son évolu­tion, ce n’est pas forcé­ment de frapper plus fort mais de couper les trajec­toires. Il est assez loin de sa ligne, il joue très litté­ra­le­ment, mais qui ne joue pas vers l’avant en V. Il faut venir couper la trajec­toires, prendre la balle un peu plus tôt. »