Présent ce jour dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV, l’an­cien 135e joueur mondial, Julien Varlet, n’a pas épargné les deux entraî­neurs d’Arthur Fils, Ivan Cinkus et Goran Ivanisevic, sur leur manière de coacher pendant les matchs du Français, qui a remporté ce mardi son premier match sur le Masters de Turin, face à Rafael Jodar.

🤦‍♂️ « Cinkuš et Ivanišević ne parlent jamais de tactique à Arthurs Fils. Tu les entends juste dire « Go champ » et « Come on ». Je ne comprends pas, je ne paie pas un coach pour juste avoir des encou­ra­ge­ments. »



🗣️ @JulienVarlet1 pic.twitter.com/7PhQDxwRsl — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) November 18, 2026

« Il y a des trucs que je ne comprends pas au niveau du coaching. Tu as Ivan Cinkus et Goran Ivanisevic qui sont au bord du terrain et à aucun moment, après la perte du premier set, il y en a un qui prend la parole pour lui parler de tactique. La seule chose qu’ils lui disent en anglais, c’est : ‘Trouve ta voie, trouve ta voie’. Je ne te paie pas pour que tu me dises, ‘trouve ta voie’. Moi, je suis coach, il vient de perdre le premier set, je lui dis : ‘Joue plus dans ce sens‐là, joue plus comme ça’. On a vu qu’il était vrai­ment en diffi­culté côté coup droit contre Jodar. Je ne comprends pas. Mis à part, ‘Come on’, ‘Go champs’ ou ‘Find the way’. Je ne paie pas un coach pour qu’il me dise cela. Mais il arrive quand même à inverser la tendance parce qu’il y a Jodar qui plonge quand même. »