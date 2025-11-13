Dans l’émission « Sans Filet » de Winamax, l’ancien joueur français Julien Varlet, aujourd’hui coach et consultant, n’a pas épargné Ben Shelton, déjà éliminé du Masters après ses défaites contre Alexander Zverev et Felix Auger‐Aliassime.
🧠 « Je ne comprends pas la faiblesse tactique de Ben Shelton, 5e joueur mondial. Il ne joue pas le jeu du gaucher. Il doit bouffer du Nadal pendant des heures pour s’inspirer des zones de jeu. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) November 13, 2025
« À ce niveau‐là, je ne comprends pas la faiblesse tactique de Ben Shelton, 5e joueur mondial. Il ne joue pas le jeu du gaucher. Il joue tendu dans le coup droit de l’adversaire. Je ne comprends pas. Le slice de gaucher pour faire sortir l’adversaire du terrain, il ne le fait pas assez souvent. Je suis désolé mais la force d’un Rafael Nadal, c’était d’utiliser son jeu de gaucher. Ils n’ont pas le même jeu mais si je suis son père, je lui dis : tu vas bouffer du Nadal pendant des heures pour t’inspirer des zones de jeu. Je ne parle pas du style de jeu. Le coup pas très puissant dans la diagonale, avec plus d’angle, pour sortir l’adversaire et s’ouvrir le terrain de l’autre côté, il ne le fait quasiment jamais. Je ne comprends qu’un 5e mondial soit aussi faible tactiquement. »
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 13:19