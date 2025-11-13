AccueilATPATP - FinalsJulien Varlet sur Ben Shelton : "Je ne comprends qu'un 5e mondial...
Julien Varlet sur Ben Shelton : « Je ne comprends qu’un 5e mondial soit aussi faible tacti­que­ment. Si je suis son père, je lui dis : tu vas bouffer du Nadal pendant des heures pour t’ins­pirer des zones de jeu »

Dans l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, l’an­cien joueur fran­çais Julien Varlet, aujourd’hui coach et consul­tant, n’a pas épargné Ben Shelton, déjà éliminé du Masters après ses défaites contre Alexander Zverev et Felix Auger‐Aliassime. 

« À ce niveau‐là, je ne comprends pas la faiblesse tactique de Ben Shelton, 5e joueur mondial. Il ne joue pas le jeu du gaucher. Il joue tendu dans le coup droit de l’ad­ver­saire. Je ne comprends pas. Le slice de gaucher pour faire sortir l’ad­ver­saire du terrain, il ne le fait pas assez souvent. Je suis désolé mais la force d’un Rafael Nadal, c’était d’uti­liser son jeu de gaucher. Ils n’ont pas le même jeu mais si je suis son père, je lui dis : tu vas bouffer du Nadal pendant des heures pour t’ins­pirer des zones de jeu. Je ne parle pas du style de jeu. Le coup pas très puis­sant dans la diago­nale, avec plus d’angle, pour sortir l’ad­ver­saire et s’ou­vrir le terrain de l’autre côté, il ne le fait quasi­ment jamais. Je ne comprends qu’un 5e mondial soit aussi faible tactiquement. »

Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 13:19

