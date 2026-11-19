Suite à la défaite d’Arthur Fils contre Alexander Zverev (6−4, 7–6 [6]), Ben Shelton est qualifié pour les demi‐finales du Masters de Turin, où il retrou­vera Carlos Alcaraz en demi‐finales.

Mais l’Américain était même soulagé dès la fin de la première manche car le Français devait s’imposer en deux sets pour le doubler et atteindre le dernier carré.

Pour la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin, consul­tante chez Eurosport, Shelton avait confiance en Zverev.

« Est‐ce qu’on n’a pas eu le match fina­le­ment auquel on pouvait un petit peu s’at­tendre ? On savait que ce serait quand même très diffi­cile, Arthur Fils le savait aussi. Ben Shelton, je crois, était quand même confiant tout à l’heure. Lors de l’interview d’après‐match, il était quand même plutôt confiant sur la capa­cité de Zverev au moins de prendre un set. C’est le genre de match qui peut donner un peu cette sensa­tion qu’on est tout près en termes de score et puis en même temps qu’on est très loin pour beau­coup de choses. Je trouve qu’on a eu vrai­ment le match un peu attendu avec Arthur Fils qui s’est appliqué à bien le démarrer. On a senti vrai­ment qu’en termes de prépa­ra­tion sur le plan mental et d’ac­ti­va­tion aussi sur le plan physique, il est rentré correc­te­ment dans cette partie. Mais on sait qu’avec la pres­sion du service de Zverev, ça peut faire exploser, ça peut faire des étin­celles sur un jeu de service de Fils. C’est ce que l’on a vu. Là, on a senti un manque d’ex­pé­rience, de justesse rattrapée par la force de son adver­saire à ce moment‐là et par ses propres failles aussi. »