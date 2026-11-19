Suite à la défaite d’Arthur Fils contre Alexander Zverev (6−4, 7–6 [6]), Ben Shelton est qualifié pour les demi‐finales du Masters de Turin, où il retrouvera Carlos Alcaraz en demi‐finales.
Mais l’Américain était même soulagé dès la fin de la première manche car le Français devait s’imposer en deux sets pour le doubler et atteindre le dernier carré.
Pour la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin, consultante chez Eurosport, Shelton avait confiance en Zverev.
« Est‐ce qu’on n’a pas eu le match finalement auquel on pouvait un petit peu s’attendre ? On savait que ce serait quand même très difficile, Arthur Fils le savait aussi. Ben Shelton, je crois, était quand même confiant tout à l’heure. Lors de l’interview d’après‐match, il était quand même plutôt confiant sur la capacité de Zverev au moins de prendre un set. C’est le genre de match qui peut donner un peu cette sensation qu’on est tout près en termes de score et puis en même temps qu’on est très loin pour beaucoup de choses. Je trouve qu’on a eu vraiment le match un peu attendu avec Arthur Fils qui s’est appliqué à bien le démarrer. On a senti vraiment qu’en termes de préparation sur le plan mental et d’activation aussi sur le plan physique, il est rentré correctement dans cette partie. Mais on sait qu’avec la pression du service de Zverev, ça peut faire exploser, ça peut faire des étincelles sur un jeu de service de Fils. C’est ce que l’on a vu. Là, on a senti un manque d’expérience, de justesse rattrapée par la force de son adversaire à ce moment‐là et par ses propres failles aussi. »
Publié le jeudi 19 novembre 2026 à 22:50