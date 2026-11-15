Aux commentaires du match entre Arthur Fils et Ben Shelton à l’occasion de leur premier match de poule sur le Masters de Turin ce dimanche soir, Justine Henin a été invitée à s’exprimer au sujet du Français, battu en trois sets par l’Américain. Et l’ancienne championne belge a préféré voir le verre à moitié plein.
« On va essayer de retenir le positif et certaines choses que l’on a vu chez Arthur Fils, qui a tenté. Il manque encore des points à structurer avec sans doute des évolutions légères, notamment sur le plan technique, pour continuer à augmenter la qualité de certaines frappes. La gestion aussi de certaines situations. Bref, il y a encore beaucoup de marge de progression, et ça, c’est quand même un point extrêmement positif. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.