Aux commen­taires du match entre Arthur Fils et Ben Shelton à l’oc­ca­sion de leur premier match de poule sur le Masters de Turin ce dimanche soir, Justine Henin a été invitée à s’ex­primer au sujet du Français, battu en trois sets par l’Américain. Et l’an­cienne cham­pionne belge a préféré voir le verre à moitié plein.

« On va essayer de retenir le positif et certaines choses que l’on a vu chez Arthur Fils, qui a tenté. Il manque encore des points à struc­turer avec sans doute des évolu­tions légères, notam­ment sur le plan tech­nique, pour conti­nuer à augmenter la qualité de certaines frappes. La gestion aussi de certaines situa­tions. Bref, il y a encore beau­coup de marge de progres­sion, et ça, c’est quand même un point extrê­me­ment positif. »