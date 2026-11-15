Accueil ATP ATP - Finals

Justine Henin, après la défaite d’en­trée d’Arthur Fils sur le Masters : « Il y a quand même un point extrê­me­ment positif »

Par
Thomas S
-

Aux commen­taires du match entre Arthur Fils et Ben Shelton à l’oc­ca­sion de leur premier match de poule sur le Masters de Turin ce dimanche soir, Justine Henin a été invitée à s’ex­primer au sujet du Français, battu en trois sets par l’Américain. Et l’an­cienne cham­pionne belge a préféré voir le verre à moitié plein. 

« On va essayer de retenir le positif et certaines choses que l’on a vu chez Arthur Fils, qui a tenté. Il manque encore des points à struc­turer avec sans doute des évolu­tions légères, notam­ment sur le plan tech­nique, pour conti­nuer à augmenter la qualité de certaines frappes. La gestion aussi de certaines situa­tions. Bref, il y a encore beau­coup de marge de progres­sion, et ça, c’est quand même un point extrê­me­ment positif. »

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 22:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥