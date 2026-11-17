Invitée à revenir sur la première victoire d’Arthur Fils sur le Masters de Turin contre Rafael Jodar ce mardi, deux jours après une défaite en trois sets contre Ben Shelton, Justine Henin a estimé que le Français n’avait presque pas le droit de perdre compte tenu de l’état de forme de son adver­saire et des circons­tances du match.

« C’était diffi­cile pour les deux joueurs, comme on pouvait l’ima­giner. Et ce sera proba­ble­ment le cas demain (mercredi) entre Tiafoe et Cobolli, encore dans un match où les deux joueurs ont perdu pour leur entrée en lice. La fatigue de Jodar a pesé sur le match. Ce fut dur pour Arthur Fils. On le sentait avec beau­coup d’envie, c’est d’ailleurs parfois ce qui le disperse un peu. C’est vrai qu’on l’a senti perdu, agacé, frustré, et très mal en point sur le premier jeu du deuxième set. Et puis, une dyna­mique qui change sur un jeu avec un Jodar qui commence à faiblir physi­que­ment. Il break mais on sent qu’Arthur est penaud à ce moment‐là. Et, heureu­se­ment, cela lui permet de ne pas s’emballer pour confirmer son break derrière. Je n’aime pas dire cela mais c’est un match, objec­ti­ve­ment par rapport à l’ad­ver­saire, qu’il doit gagner. On ne doit jamais gagner, car il faut le faire mais les condi­tions étaient vrai­ment réunies pour qu’il aille cher­cher cette première victoire sur le Masters », a déclaré l’an­cienne cham­pionne belge dans l’émis­sion « Retour Gagnant » sur Eurosport.