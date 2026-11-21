Carlos Alcaraz est insub­mer­sible et il l’a encore prouvé ce samedi en renver­sant Ben Shelton en demi‐finales du Masters (3−6, 6–3, 7–6 [1]).

Aux commen­taires du match sur Eurosport, Justine Henin a expliqué comment l’Espagnol a réussi à inverser la tendance.

« Alcaraz a été tout simple­ment plus fort. Il s’est promené dans ce tie‐break. C’est fort, c’est très fort et c’est tout un symbole de le voir remporter ce match sur ce retour de revers long de ligne qui a été telle­ment diffi­cile à trouver. Il était en tout cas en diffi­culté au début du match sur ce service exté­rieur. Il a fallu être patient. Et oui c’est parfois quelque chose qui était plus diffi­cile pour lui dans le passé et on l’a dit après la perte de ce premier set. Il n’était pas frin­gant en début de match face à un Shelton qui lui mettait beau­coup de pres­sion. Il a fallu accepter de rentrer dans ce combat et il a eu l’hu­mi­lité de pouvoir le faire. C’est très très dur pour Shelton. Ce tie‐break, c’est tout ce que ça signifie la gestion des moments impor­tants. Rester juste, rester costaud dans les moments les plus impor­tants d’un match. C’est terrible d’être allé jusque là et que ça se termine comme ça pour lui. »