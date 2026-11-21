Carlos Alcaraz est insubmersible et il l’a encore prouvé ce samedi en renversant Ben Shelton en demi‐finales du Masters (3−6, 6–3, 7–6 [1]).
Aux commentaires du match sur Eurosport, Justine Henin a expliqué comment l’Espagnol a réussi à inverser la tendance.
« Alcaraz a été tout simplement plus fort. Il s’est promené dans ce tie‐break. C’est fort, c’est très fort et c’est tout un symbole de le voir remporter ce match sur ce retour de revers long de ligne qui a été tellement difficile à trouver. Il était en tout cas en difficulté au début du match sur ce service extérieur. Il a fallu être patient. Et oui c’est parfois quelque chose qui était plus difficile pour lui dans le passé et on l’a dit après la perte de ce premier set. Il n’était pas fringant en début de match face à un Shelton qui lui mettait beaucoup de pression. Il a fallu accepter de rentrer dans ce combat et il a eu l’humilité de pouvoir le faire. C’est très très dur pour Shelton. Ce tie‐break, c’est tout ce que ça signifie la gestion des moments importants. Rester juste, rester costaud dans les moments les plus importants d’un match. C’est terrible d’être allé jusque là et que ça se termine comme ça pour lui. »
Publié le samedi 21 novembre 2026 à 17:38