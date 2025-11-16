AccueilATPATP - FinalsJustine Henin, après la victoire en finale de Sinner contre Alcaraz :...
ATP - Finals

Justine Henin, après la victoire en finale de Sinner contre Alcaraz : « Ce qu’il remporte, au‐delà d’un deuxième titre ici à Turin, c’est une victoire contre Carlos. Sa défaite à l’US Open avait été très dure pour lui »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Alors qu’il avait perdu sept de ses huit derniers duels contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a remporté ce dimanche en finale du Masters une victoire très impor­tante pour le moral face à son rival espa­gnol.

« Ce qu’il remporte, au‐delà d’un deuxième titre ici à Turin, c’est une victoire contre Carlos Alcaraz et que cette défaite à l’US Open avait été dur pour lui. Alcaraz a certes été peut‐être diminué sur le plan physique, il n’a pas pu faire des bons choix et faire mieux dans le deuxième set. Mais pour parler de tous ces facteurs‐là, il fallait être au rendez‐vous et il Sinner l’a été. C’est un nouveau titre ample­ment mérité pour lui », a souligné Justine Henin sur Eurosport après la rencontre.

Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 20:47

