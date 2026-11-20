Alors qu’il était incer­tain pour la suite du Masters, à cause d’une gêne à la cuisse gauche, et qu’il était déjà assuré de terminer premier de son groupe, Carlos Alcaraz a parfai­te­ment géré son dernier match de poules.

L’Espagnol n’a en effet eu besoin que d’un peu plus d’une heure de jeu pour se débar­rasser de Flavio Cobolli (6−4, 6–1).

Pour Justine Henin, aux commen­taires du match sur Eurosport, l’Italien était un adver­saire idéal pour Alcaraz dans ce contexte.

« Il a fait ce qui fallait pour ne pas avoir à pousser la machine. Il avait un adver­saire qui, natu­rel­le­ment, n’allait pas vrai­ment le bous­culer aujourd’hui. C’est pour ça que c’était un match idéal qui nous donne une partie de réponse. Mais le sport de haut niveau, c’est jour après jour. Il a beau­coup de soins à venir avant sa demi‐finale contre Ben Shelton samedi », a estimé la septuple lauréate en Grand Chelem.