Alors qu’il était incertain pour la suite du Masters, à cause d’une gêne à la cuisse gauche, et qu’il était déjà assuré de terminer premier de son groupe, Carlos Alcaraz a parfaitement géré son dernier match de poules.
L’Espagnol n’a en effet eu besoin que d’un peu plus d’une heure de jeu pour se débarrasser de Flavio Cobolli (6−4, 6–1).
Pour Justine Henin, aux commentaires du match sur Eurosport, l’Italien était un adversaire idéal pour Alcaraz dans ce contexte.
« Il a fait ce qui fallait pour ne pas avoir à pousser la machine. Il avait un adversaire qui, naturellement, n’allait pas vraiment le bousculer aujourd’hui. C’est pour ça que c’était un match idéal qui nous donne une partie de réponse. Mais le sport de haut niveau, c’est jour après jour. Il a beaucoup de soins à venir avant sa demi‐finale contre Ben Shelton samedi », a estimé la septuple lauréate en Grand Chelem.
Publié le vendredi 20 novembre 2026 à 15:56