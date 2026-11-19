Arthur Fils jouera ce jeudi soir sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales du Masters contre le numéro 1 mondial Alexander Zverev.

Si le Français a déjà battu l’Allemand deux fois en sept duels, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin, consul­tante pour Eurosport, prévient que la tâche s’annonce ardue pour le 7e mondial dans les condi­tions très rapides de Turin.

« Dans ces conditions‐là, je crois qu’il faut être réaliste. Ça ne veut pas dire que tout à coup on ne lui donne aucune chance, mais ça va être diffi­cile. C’est clair que sur l’as­pect service‐retour, évidem­ment qu’on se pose des ques­tions, nous répon­dait Justine Hénin en veille de match. On peut se replonger dans leurs combats passés, essayer de se raccro­cher à ce qu’il avait fait pour le battre, une fois sur dur (à Miami, en 2025), une fois à Hambourg (sur terre, en 2024). Et on peut regarder la situa­tion aujourd’hui, où très clai­re­ment, sur leurs deux premiers matches et globa­le­ment sur leurs fonde­ments de jeu, leur jeu moyen, ça va être compliqué ».