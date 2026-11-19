Arthur Fils jouera ce jeudi soir sa qualification pour les demi‐finales du Masters contre le numéro 1 mondial Alexander Zverev.
Si le Français a déjà battu l’Allemand deux fois en sept duels, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin, consultante pour Eurosport, prévient que la tâche s’annonce ardue pour le 7e mondial dans les conditions très rapides de Turin.
« Dans ces conditions‐là, je crois qu’il faut être réaliste. Ça ne veut pas dire que tout à coup on ne lui donne aucune chance, mais ça va être difficile. C’est clair que sur l’aspect service‐retour, évidemment qu’on se pose des questions, nous répondait Justine Hénin en veille de match. On peut se replonger dans leurs combats passés, essayer de se raccrocher à ce qu’il avait fait pour le battre, une fois sur dur (à Miami, en 2025), une fois à Hambourg (sur terre, en 2024). Et on peut regarder la situation aujourd’hui, où très clairement, sur leurs deux premiers matches et globalement sur leurs fondements de jeu, leur jeu moyen, ça va être compliqué ».
Publié le jeudi 19 novembre 2026 à 14:35